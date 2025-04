Funerali di Papa Francesco Oltre 700 devoti dalle diocesi Le parrocchie si organizzano

Papa Francesco. La decisione presa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri presuppone che l'apertura del registro sia a disposizione della cittadinanza fino al giorno delle esequie, che si svolgeranno sabato 26 Aprile in Piazza San Pietro. Sarà possibile firmare il registro, tutti i giorni da ieri mercoledì 23 fino a sabato 26 aprile, dalle 9 alle 21 e lasciare un ricordo, una memoria, una preghiera per il Santo Padre.Già da ieri infatti molti senesi sono accorsi a lasciare una firma per ricordare il Pontefice che ha fatto dell'attenzione agli ultimi, alle periferie, ai più deboli, la sua vera missione. La comunità senese, che ha sempre avuto un forte legame con il Vaticano, ha poi deciso di rendere omaggio a Papa Francesco partecipando ai riti funebri; infatti, la diocesi di Siena-Colle Val d'Elsa-Montalcino e la diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza, parteciperanno ai Funerali del pontefice attivamente con la presenza di 400 ragazzi che presenzieranno a Roma per il Giubileo degli adolescenti, e di conseguenza alle esequie Papali.

