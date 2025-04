Funerali di Papa Francesco il nipote triste di non riuscire a partecipare Poi il gesto inaspettato

nipote di Papa Francesco e figlio di Oscar Bergoglio, uno dei quattro fratelli del Pontefice, si trovava in serie difficoltà economiche che gli impedivano di raggiungere Roma per i Funerali dello zio. La famiglia era stata colpita duramente dalla morte improvvisa di Francesco, avvenuta mentre si sperava in una sua ripresa dopo una lunga degenza ospedaliera. In un'intervista con il giornalista Luis Novaresio per il canale argentino A24, Mauro ha espresso il suo dolore per la perdita inaspettata del Pontefice.

