Funerali di Papa Francesco hotel fino a 2 500 euro a notte

Papa Francesco, previsto per sabato 26 aprile alle ore 10 sul sagrato della Basilica di San Pietro e Roma si prepara ad accogliere oltre 200mila persone tra fedeli, capi di Stato e delegazioni da tutto il mondo. Sarà una delle giornate più complesse dell’anno per logistica e sicurezza.Intanto, c’è un altro dato che fa discutere: quello dei prezzi per dormire. Gli hotel della Capitale, specialmente nella zona del Vaticano, stanno registrando aumenti vertiginosi. Le tariffe, secondo i monitoraggi, sono in alcuni casi arrivate fino a 2.500 euro per una sola notte, rendendo il soggiorno inaccessibile a molti.Prezzi alle stelle: dove costa di piùI primi segnali sono arrivati subito dopo l’annuncio della data delle esequie. Secondo il Codacons, i rincari sono stati immediati, soprattutto nei quartieri più vicini alla Basilica. Quifinanza.it - Funerali di Papa Francesco, hotel fino a 2.500 euro a notte Leggi su Quifinanza.it Manca poco al funerale di, previsto per sabato 26 aprile alle ore 10 sul sagrato della Basilica di San Pietro e Roma si prepara ad accogliere oltre 200mila persone tra fedeli, capi di Stato e delegazioni da tutto il mondo. Sarà una delle giornate più complesse dell’anno per logistica e sicurezza.Intanto, c’è un altro dato che fa discutere: quello dei prezzi per dormire. Glidella Capitale, specialmente nella zona del Vaticano, stanno registrando aumenti vertiginosi. Le tariffe, secondo i monitoraggi, sono in alcuni casi arrivatea 2.500per una sola, rendendo il soggiorno inaccessibile a molti.Prezzi alle stelle: dove costa di piùI primi segnali sono arrivati subito dopo l’annuncio della data delle esequie. Secondo il Codacons, i rincari sono stati immediati, soprattutto nei quartieri più vicini alla Basilica.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Funerali di Papa Francesco, hotel fino a 2.500 euro a notte; Morte papa Francesco, fino a 2.500 euro per pernottare a Roma nel giorno dei funerali; Funerali Papa Francesco, alle stelle le tariffe di hotel e b&b; Fino a 2.500 euro per pernottare nel giorno dei funerali di papa Francesco; Funerali di Papa Francesco, hotel di Roma a prezzi record.

Segnala quifinanza.it: Funerali di Papa Francesco, hotel fino a 2.500 euro a notte - Manca poco al funerale di Papa Francesco, previsto per sabato 26 aprile alle ore 10 ... Intanto, c’è un altro dato che fa discutere: quello dei prezzi per dormire. Gli hotel della Capitale, ...

Riporta msn.com: Funerali del Papa, a Roma hotel, B&B e case vacanza alle stelle: «Fino a 2.500 euro a notte». I prezzi zona per zona - Non bastasse il caro affitti degli ultimi anni e il Giubileo 2025, arriva il funerale di Papa Francesco a colpire le tasche di chi vuole soggiornare a ...

Riporta leggo.it: Funerali Papa Francesco, la guida completa per i pellegrini: come arrivare a Roma, mezzi pubblici per San Pietro, orari, dove alloggiare - Per sabato 26 aprile sono previsti i funerali di Papa Francesco in Vaticano. Migliaia di persone da ogni parte del globo arriveranno a Roma per rendere omaggio al Santo Padre: sono 200mila ...