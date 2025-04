Funerali di Papa Francesco da Trump a Zelensky dal principe William a Macron ecco chi ci sarà

Papa Bergoglio. Arrivano di giorno in giorno le conferme delle presenze di leader mondiali e personalità religiose Vanityfair.it - Funerali di Papa Francesco: da Trump a Zelensky, dal principe William a Macron, ecco chi ci sarà Leggi su Vanityfair.it Sono in programma sabato 26 aprile alle 10 del mattino sul sagrato della basilica di San Pietro le solenni esequie diBergoglio. Arrivano di giorno in giorno le conferme delle presenze di leader mondiali e personalità religiose

Le notizie più recenti da fonti esterne: Trump sarà ai funerali di Papa Francesco. Strategia Usa per influenzare la scelta del futuro Pontefice; Funerali di Papa Francesco: da Trump a Zelensky, ecco chi ci sarà; Da Trump a William, leader e monarchi per i funerali del papa: 170 le delegazioni straniere; I leader in coda per parlare con Trump ai funerali del Papa. E l'Ue «non esclude» l'incontro con von der Leyen; Roma blindata. Liberazione, Trump e l’addio a papa Francesco, due giorni sotto sorveglianza speciale.

Segnala gazzetta.it: Papa Francesco: da Trump a Zelensky, chi ci sarà al funerale e come si svolgerà - Per la morte di Papa Francesco funerale fissato sabato 26 aprile 2025: ecco orario, come si svolgerà, come partecipare e chi sono i capi di Stato attesi.

msn.com scrive: Da Trump a Zelensky, i leader mondiali a San Pietro per l'ultimo saluto a Papa Francesco - AGI - Tutto il mondo piange Papa Francesco. Piazza San Pietro, in occasione dei funerali che si terranno sabato 26 aprile alle ore 10, e' pronta a ospitare numerosi leader mondiali. Sono oltre 170 le ...

Scrive ilmattino.it: Funerali Papa Francesco, i posti a sedere: Trump vicino a Macron, ma molto lontano da Zelensky. Ecco lo schema (e perché) - Con il passare dei giorni, si allunga e delinea con maggiore chiarezza la lista delle 170 delegazioni straniere che arriveranno a Roma per partecipare sabato ai funerali di Papa Francesco: capi ...