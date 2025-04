Funerali di Papa Francesco come si siederanno i grandi della terra

Funerali di Papa Francesco, anche i capi di Stato. E, in attesa di sabato, ecco la lista di chi siede accanto a chi. L'ordine alfabetico dei Paesi in lingua francese sarà, come fu per le esequie di Giovanni Paolo II nel 2005, il criterio con cui si deciderà la scacchiera dei posti per i big mondiali. Stando a Repubblica in prima fila ci saranno Italia e Argentina. Sulla destra del sagrato, accanto a loro, dovrebbero sedersi i membri delle case reali cattoliche, poi quelle non cattoliche e poi i rappresentanti dei governi delle altre nazioni, disposti dunque in ordine di importanza decrescente del capo delegazione. Si parte dai paesi rappresentati da un capo di Stato, poi da un capo di governo, da un ministro e infine da un ambasciatore. Il tutto secondo l’alfabeto francese. Liberoquotidiano.it - Funerali di Papa Francesco, come si siederanno i grandi della terra Leggi su Liberoquotidiano.it Tutti presenti aidi, anche i capi di Stato. E, in attesa di sabato, ecco la lista di chi siede accanto a chi. L'ordine alfabetico dei Paesi in lingua francese sarà,fu per le esequie di Giovanni Paolo II nel 2005, il criterio con cui si deciderà la scacchiera dei posti per i big mondiali. Stando a Repubblica in prima fila ci saranno Italia e Argentina. Sulla destra del sagrato, accanto a loro, dovrebbero sedersi i membri delle case reali cattoliche, poi quelle non cattoliche e poi i rappresentanti dei governi delle altre nazioni, disposti dunque in ordine di importanza decrescente del capo delegazione. Si parte dai paesi rappresentati da un capo di Stato, poi da un capo di governo, da un ministro e infine da un ambasciatore. Il tutto secondo l’alfabeto francese.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Funerali di Papa Francesco, come si siederanno i grandi della terra | .it; Abito nero, velo e bottone. Come ci si veste ai funerali di Papa Francesco; Abiti neri e filo di perle, Italia e Argentina in prima fila. Roma si prepara per l'ultimo saluto a Papa Francesco: le disposizioni per i funerali; La geopolitica dei posti ai funerali di Papa Francesco: da Trump a Putin, chi ci sarà e chi no; Abito nero, velo e bottone: il rigido dress code per i funerali di Papa Francesco.

thesocialpost.it scrive: Funerali Papa Francesco, la decisione su Trump e Zelensky è presa: dove si siederanno - Saranno oltre 170 le delegazioni internazionali che atterreranno a Roma in occasione delle esequie solenni di Papa Francesco. Un afflusso ...

Secondo msn.com: Abito nero, velo e bottone. Come ci si veste ai funerali di Papa Francesco - Sospeso il "privilegio del bianco" per le regnanti cattoliche, ai partecipanti si richiede la massima sobrietà in omaggio alla massima autorità della Chiesa Cattolica ...

tg24.sky.it scrive: Tutto sui funerali di Papa Francesco, quando e dove saranno, come si svolgeranno - I monarchi spagnoli Felipe VI e Letizia assisteranno sabato ai funerali di Papa Francesco con la regina emerita Sofia, hanno confermato la loro presenza anche Re Filippo e la regina Matilde del Belgio ...