Funerali del Papa da Trump a Zelensky e Macron ma non solo i leader del mondo a Roma Il risiko dei posti e il protocollo del Vaticano

Roma si appresta a vivere un momento storico e carico di emozione: i Funerali di Papa Francesco. L?evento richiamerà nella Capitale non solo migliaia di fedeli, ma. Leggo.it - Funerali del Papa, da Trump a Zelensky e Macron (ma non solo): i leader del mondo a Roma. Il risiko dei posti e il protocollo del Vaticano Leggi su Leggo.it Sabato 26 aprile,si appresta a vivere un momento storico e carico di emozione: idiFrancesco. L?evento richiamerà nella Capitale nonmigliaia di fedeli, ma.

