Funerali del Papa bufale contro Nordio Putin non verrà a Roma La sinistra strumentalizza il ministro smentisce

Putin in Italia, ma l'opposizione attacca il governo Meloni. Nordio: "Accuse prive di fondamento"

Siamo dalla parte della verità. Questo è il compito di ciascun mezzo di informazione. Non siamo al fianco del ministro Carlo Nordio o di altri partiti. Semplicemente siamo contro le bufale orchestrate ad arte per colpire qualcuno senza fondamento, in questo caso il Governo. Contrariamente a quanto diffuso da alcuni quotidiani e rilanciato con foga dalla sinistra, Vladimir Putin non sarà presente ai Funerali di Papa Francesco, in programma sabato 26 aprile a San Pietro. A rappresentare la Russia sarà Olga Lyubimova, ministra della Cultura, come stabilito dal Cremlino.

Una scelta che alcuni osservatori collegano anche al rischio di arresto per il leader russo, in base al mandato emesso dalla Corte penale internazionale per i crimini commessi in Ucraina dopo l'invasione.

