Funerale Papa Francesco la decisione di Putin chi sarà presente all’evento

Putin, a causa delle tensioni internazionali legate alla guerra in Ucraina e del mandato di cattura della Corte penale internazionale, si trova costretto a limitare le sue uscite dal territorio russo. Questa situazione lo obbliga a delegare la rappresentanza della Russia ad altri membri del governo per eventi di rilievo internazionale. In occasione dei funerali di Papa Francesco, che si terranno sabato 26 a Piazza San Pietro, ci sarà qualcun altro a rappresentare la Federazione Russa. Questa decisione è stata presa direttamente da Putin, sottolineando l’importanza dell’evento a cui parteciperanno numerosi leader mondiali. Il Vaticano, consapevole della rilevanza storica della cerimonia, ha adottato misure straordinarie per garantire un’accoglienza impeccabile.Leggi anche: Com’è fatta la bara di Papa Francesco e cosa c’è dentro: un dettaglio incuriosisceLeggi anche: Pietro Orlandi, è bufera dopo la morte di Papa Francesco: cos’è successoPosti d’onore e Protocolli InternazionaliI posti d’onore durante la cerimonia saranno riservati ai presidenti di Italia e Argentina, terra natale di Jorge Mario Bergoglio. Tvzap.it - Funerale Papa Francesco, la decisione di Putin: chi sarà presente all’evento Leggi su Tvzap.it Vladimir, a causa delle tensioni internazionali legate alla guerra in Ucraina e del mandato di cattura della Corte penale internazionale, si trova costretto a limitare le sue uscite dal territorio russo. Questa situazione lo obbliga a delegare la rappresentanza della Russia ad altri membri del governo per eventi di rilievo internazionale. In occasione dei funerali di, che si terranno sabato 26 a Piazza San Pietro, ciqualcun altro a rappresentare la Federazione Russa. Questaè stata presa direttamente da, sottolineando l’importanza dell’evento a cui parteciperanno numerosi leader mondiali. Il Vaticano, consapevole della rilevanza storica della cerimonia, ha adottato misure straordinarie per garantire un’accoglienza impeccabile.Leggi anche: Com’è fatta la bara die cosa c’è dentro: un dettaglio incuriosisceLeggi anche: Pietro Orlandi, è bufera dopo la morte di: cos’è successoPosti d’onore e Protocolli InternazionaliI posti d’onore durante la cerimonia saranno riservati ai presidenti di Italia e Argentina, terra natale di Jorge Mario Bergoglio.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Altre fonti ne stanno dando notizia: Funerali Papa Francesco, il libretto della cerimonia: il testo ufficiale. Ecco come sarà la funzione; La morte di Papa Francesco, le news in diretta | Lunghe file di fedeli per l'ultimo saluto tutta la notte; La chiusura della bara di Papa Francesco, ecco la decisione della Santa Sede; Funerali Papa Francesco, Israele manda soltanto l’ambasciatore presso la Santa Sede; Papa Francesco morto, le news del 22 aprile su funerali e conclave.

Come scrive notizie.it: Funerale Papa Francesco, le dichiarazioni di Al Bano fanno discutere il web - Al Bano spiega al Corriere della Sera perché non sarà ai funerali di Papa Francesco il 26 aprile: le sue parole dividono l’opinione pubblica.

Segnala ilmattino.it: Il libretto dei funerali del Papa: il testo ufficiale da scaricare in pdf - Ci sarà un corteo per trasferire la bara di Papa Francesco dalla Basilica di San Pietro, dove saranno officiati i funerali, alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove avverrà ...

Lo riporta notizie.it: Roma, scuole chiuse durante il funerale di Papa Francesco: arriva la decisione ufficiale - In vista del funerale di Papa Francesco, sabato 26 aprile 2025 le scuole romane resteranno chiuse. La misura è stata disposta dall’Ufficio scolastico regionale del Lazio.