Lanotiziagiornale.it - “Fumoso e senza una visione”: le opposizioni bocciano il Dfp

Un testo “”, “”, “illegittimo”, secondo il dem Francesco Boccia che denuncia come il Documento di finanza pubblica non esista ancora nella normativa contabile vigente. Azione lo definisce “minimalista”, il M5S “lontano dal Paese reale”, Avs “riduttivo ed evasivo”. Matteo Renzi fa notare infine l’asdel ministro dell’Economia alla discussione su un documento che “non conta”. Una sottolineatura a cui Giancarlo Giorgetti replica indirettamente a distanza da Washington, dicendosi “rammaricato” per l’impossibilità di partecipare perché impegnato al Fondo monetario internazionale.Piovono critiche sul Documento di finanza pubblica (Dfp) che ha avuto il via libera del Parlamento. È il nuovo Def che contiene solo il quadro macroeconomico tendenziale, con una crescita del Pil quest’anno dimezzata allo 0,6%.