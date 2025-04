Frosinone scelta dal UGL Nazionale per celebrare la giornata dei lavoratori

celebrare quest’anno a Frosinone. La manifestazione, che accoglierà dirigenti, iscritti, simpatizzanti e persone. Frosinonetoday.it - Frosinone scelta dall'UGL Nazionale per celebrare la giornata dei lavoratori Leggi su Frosinonetoday.it “Da nord a sud meno disoccupazione, meno precariato, più lavoro: l'Italia che vogliamo!”.E’ questo lo slogan del Primo Maggio 2025 che, la Confederazione UGL, ha scelto diquest’anno a. La manifestazione, che accoglierà dirigenti, iscritti, simpatizzanti e persone.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Frosinone scelta dall'UGL Nazionale per celebrare la giornata dei lavoratori - “Da nord a sud meno disoccupazione, meno precariato, più lavoro: l'Italia che vogliamo!”. E’ questo lo slogan del Primo Maggio 2025 che, la Confederazione UGL, ha scelto di celebrare quest’anno a Frosinone. La manifestazione, che accoglierà dirigenti, iscritti, simpatizzanti e persone... 🔗frosinonetoday.it

Crisi occupazionale, sociale e CCNL: l'UGL Metalmeccanici Frosinone in Prefettura - L’UGL Metalmeccanici di Frosinone a colloquio con la Prefettura per parlare delle tante emergenze sociali e occupazionali che sono aperte da tempo sull’intero territorio provinciale. La delegazione composta dal Segretario Provinciale Gerardo Minotti, da Paolo Zeppieri e Marco Onorati ha... 🔗frosinonetoday.it

Frosinone, UGL Metalmeccanici ricevuti in Prefettura - L’UGL Metalmeccanici di Frosinone a colloquio con la Prefettura per parlare delle tante emergenze sociali e occupazionali che sono aperte da tempo sull’intero territorio provinciale. La delegazione composta dal Segretario Provinciale Gerardo Minotti, da Paolo Zeppieri e Marco Onorati ha incontrato i funzionari di Palazzo del Governo di Piazza della Libertà, per chiederne un intervento. “Abbiamo richiesto e ottenuto un incontro in Prefettura – spiega il Segretario Minotti – per parlare con gli esponenti del governo sul territorio, dell’emergenza sociale che si sta creando, a causa ... 🔗laspunta.it

Frosinone scelta dall'UGL Nazionale per celebrare la giornata dei lavoratori; Frosinone capitale del lavoro: il Primo Maggio dell’UGL al Parco Matusa; Polo chimico-farmaceutico, si sollecitano gli investimenti: obiettivo occupazione - Foto 1 di 1; Frosinone scelta dal UGL Nazionale per celebrare la giornata dei lavoratori. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Primo Maggio UGL. Paolo Capone, Leader UGL: "Quest'anno a Frosinone per parlare di occupazione e lavoro stabile" - “Meno disoccupazione, meno precarietà, più lavoro. Da Nord a Sud, l’Italia che vogliamo”. È questo lo slogan del Primo Maggio 2025 dell’UGL. “Quest’anno la festa dei lavoratori dell’UGL sarà a Frosino ... 🔗informazione.it

Frosinone, tornano i giocatori convocati nelle Nazionali: il resoconto delle loro prestazioni - La recente pausa per le nazionali ha visto diversi giocatori del Frosinone impegnati con le rispettive selezioni giovanili e maggiori. Ecco un resoconto delle loro prestazioni. Anthony e Jeremy ... 🔗informazione.it

Sampdoria Frosinone, ecco quale potrebbe essere la linea difensiva scelta da Semplici in vista del match contro i ciociari: l’indiscrezione - Sampdoria Frosinone, c’è il rientro di Bereszynski ma anche il recupero di Curto: ecco quali potrebbero essere le scelte del tecnico doriano Secondo quanto riportato dai colleghi di Repubblica, ... 🔗sampnews24.com