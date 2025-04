Sport.quotidiano.net - Freccia Vallone 2025, il mea culpa di Skjelmose: "Ho fatto un errore da dilettante"

Roma, 24 aprile- Dalle stelle, per giunta inattese, alle stalle: la prima parte del Trittico delle Ardenne di Mattiasnon ha avuto vie di mezzo. Vittoria a sorpresa alla Amstel Gold Race, battendo in volata nientepopodimeno che Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, e scivolata alla: a più di un giorno di distanza dal mis, il danese torna a parlare di quanto accaduto in Belgio, tra rimpianti e sospiri di sollievo per le proprie condizioni fisiche. Le dichiarazioni diIl corridore della Lidl-Trek ha espresso entrambi i sentimenti ai microfoni di TV2 Sport, partendo dal suo bollettino medico. "Ho qualche livido e delle abrasioni, ma è tutto a posto. Pensavo che fosse molto peggio quando ero sdraiato lì. Non mi sentivo molto bene: penso che sia stata una combinazione della botta con il freddo".