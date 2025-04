Thesocialpost.it - Fratellini morti dopo aver mangiano uova di Pasqua regalate dall’ex del padre, erano avvelenate

Una vicenda agghiacciante ha scosso l’opinione pubblica brasiliana: due, di 13 e 7 anni, sonoa pochi giorni di distanzamangiato un uovo diavvelenato. Il dono, apparentemente innocuo, era stato recapitato alla loro famiglia con un biglietto affettuoso. Dietro il gesto, però, si nascondeva un terribile piano.Il piccolo è deceduto poche orel’ingestione del cioccolato. La sorella maggiore ha lottato per giorni all’ospedale municipale di Imperatriz, ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. “Purtroppo, le condizioni cliniche hanno mostrato un grave e rapido peggioramento, senza risposta alle cure”, hanno comunicato i medici. La madre dei bambini, Miriam, è sopravvissuta ma è tuttora ricoverata, anche se in condizioni stabili.Secondo le indagini, il dolce era stato inviato dalla ex compagna deldei bambini, una donna di 36 anni.