Fratellini di 7 e 13 anni mangiano uova di Pasqua poi la tragedia cosa si scopre

Fratellini di 13 e 7 anni sono morti a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro dopo aver mangiato un uovo di Pasqua. Il caso ha scosso l’opinione pubblica e acceso un’ondata di indignazione e dolore in tutto il Paese. I media parlano di una delle vicende più crudeli degli ultimi anni, e sui social è un fiume di messaggi di cordoglio per i due piccoli angeli. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Papa Francesco, un dettaglio a San Pietro scatena i complottisti: di cosa si trattaLeggi anche: Conad, scatta l’allarme nei punti vendita: richiamato il noto prodottoIl regalo di Pasqua trasformato in tragediaLa tragedia è avvenuta durante le festività Pasquali. Dopo aver consumato il cioccolato, i due bambini e la madre hanno accusato forti malori. Trasportati d’urgenza in ospedale, il più piccolo è morto poche ore dopo, mentre la sorella maggiore è deceduta cinque giorni dopo. Tvzap.it - Fratellini di 7 e 13 anni mangiano uova di Pasqua, poi la tragedia: cosa si scopre Leggi su Tvzap.it Duedi 13 e 7sono morti a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro dopo aver mangiato un uovo di. Il caso ha scosso l’opinione pubblica e acceso un’ondata di indignazione e dolore in tutto il Paese. I media parlano di una delle vicende più crudeli degli ultimi, e sui social è un fiume di messaggi di cordoglio per i due piccoli angeli. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Papa Francesco, un dettaglio a San Pietro scatena i complottisti: disi trattaLeggi anche: Conad, scatta l’allarme nei punti vendita: richiamato il noto prodottoIl regalo ditrasformato inLaè avvenuta durante le festivitàli. Dopo aver consumato il cioccolato, i due bambini e la madre hanno accusato forti malori. Trasportati d’urgenza in ospedale, il più piccolo è morto poche ore dopo, mentre la sorella maggiore è deceduta cinque giorni dopo.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Fratellini di 7 e 13 anni morti dopo avere mangiato uova di Pasqua avvelenate: erano “un regalo”…; Fratellini morti dopo aver mangiano uova di Pasqua regalate dall'ex del padre, erano avvelenate; Due fratellini muoiono dopo aver mangiato uova di Pasqua, le avevano avute in regalo dalla ex compagna del padre; Fratellini di 5 e 7 anni giocano coi petardi: disastro in casa; Giocano coi petardi e scoppia un incendio: fratellini di 5 e 7 anni salvati dai carabinieri.

ilfattoquotidiano.it scrive: Fratellini di 7 e 13 anni morti dopo avere mangiato uova di Pasqua avvelenate: erano “un regalo” della ex del loro papà, ora in arresto - "Le prove suggeriscono che il crimine sia stato motivato dalla vendetta, dalla gelosia, dato che l'ex marito dell'indagata è l'attuale compagno della vittima" ...

Lo riporta blitzquotidiano.it: Due fratellini morti dopo aver mangiato le uova di Pasqua regalate dall’ex del padre. La donna le aveva avvelenate - Una bambina di 13 anni e il suo fratellino di 7 sono morti dopo aver mangiato le uova di Pasqua che l’ex compagna del padre aveva avvelenato e regalato loro per le festività. Il regalo era accompagnat ...

Lo riporta thesocialpost.it: Orrore a Pasqua: due fratellini uccisi da un uovo di cioccolato avvelenato - Due fratellini, una bambina di 13 anni e il suo fratellino di 7, sono morti a cinque giorni di distanza dopo aver mangiato un uovo di Pasqua avvelenato.