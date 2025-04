Frane e allagamenti per il nubifragio

allagamenti in più punti nel territorio comunale, con alcune abitazioni allagate, 7 persone sono state evacuate. Ilgiorno.it - Frane e allagamenti per il nubifragio Leggi su Ilgiorno.it Disagi a partire dal tardo pomeriggio ieri nella zona delle Grotte della Valganna, lungo la strada statale 233 a causa di uno smottamento che si è verificato in seguito ad un violento temporale e a Induno Olona. Il maltempo era stato preannunciato con l’allerta gialla emessa dalla Protezione civile. Sul posto sono arrivate diverse squadre di vigili del fuoco per le verifiche delle condizioni della sede stradale, in alcuni punti allagata e la messa in sicurezza. La circolazione è stata rallentata, con lunghe code che si sono formate da Induno Olona verso Valganna. Il forte temporale ha interessato anche l’area di Monate, Comabbio e del lago di Varese. Disagi si sono verificati anche a Induno Olona con la richiesta di interventi per gliin più punti nel territorio comunale, con alcune abitazioni allagate, 7 persone sono state evacuate.

