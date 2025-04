Francia studente uccide una compagna di scuola a coltellate e ne ferisce altri tre Macron Rispetto per il coraggio dei professori

Leggi su Open.online

Unodi un liceo di Nantes, nell’ovest della, ha accoltellato tre compagni di: unassa è rimasto uccisa etre giovani sono stati feriti. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. I fatti sono avvenuti attorno alle 12.30, durante le pausa per il pranzo, – riporta Le Monde – quando unoarmato di coltello si è avventato contro quattro compagni diprima che il personale di sorveglianza e iriuscissero a immobilizzarlo. Secondo i media francesi, il responsabile – che ha solo 15 anni – era già stato protagonista di episodi aggressivi ma non aveva denunce di polizia: prima di arrendersi alla polizia avrebbe chiesto agli agenti di sparargli. Il manifesto contro il sistema globaleStando a quanto scrive Le Parisien, il giovane avrebbe inviato via email a tutti gli studenti un manifesto di 13 pagine in cui criticava l’attuale sistema globale, definendolo distruttivo per l’umanità e il pianeta.