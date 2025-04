Francia studente accoltella quattro compagni di liceo un morto

studente dell’istituto secondario di Notre-Dame-de-Toutes-Aides di Nantes è stato ucciso e altri tre sono stati feriti da un altro studente. Secondo quanto si è appreso, i fatti sarebbero accaduti attorno alle 12:30 di oggi, quando uno studente armato di coltello si è avventato contro quattro compagni di scuola prima che il personale di sorveglianza e i professori riuscissero a immobilizzarlo. Nelle prossime ore sono attesi nel liceo francese in cui si è verificato l’attacco il ministro dell'Interno, Bruno Retailleau, e quello dell'Educazione nazionale, Elisabeth Borne. Leggi su Tg24.sky.it Unodell’istituto secondario di Notre-Dame-de-Toutes-Aides di Nantes è stato ucciso e altri tre sono stati feriti da un altro. Secondo quanto si è appreso, i fatti sarebbero accaduti attorno alle 12:30 di oggi, quando unoarmato di coltello si è avventato controdi scuola prima che il personale di sorveglianza e i professori riuscissero a immobilizzarlo. Nelle prossime ore sono attesi nelfrancese in cui si è verificato l’attacco il ministro dell'Interno, Bruno Retailleau, e quello dell'Educazione nazionale, Elisabeth Borne.

