Francia figlia di Bayrou denuncia violenze in scuola cattolica di Bétharram Presa a pugni e calci

La figlia del primo ministro francese, François Bayrou, Hélène Perlant ha denunciato le violenze fisiche subite nella scuola cattolica privata di Notre-Dame de Bétharram già al centro di uno scandalo di abusi sessuali che ha sconvolto la Francia.Il racconto di Perlant: "Presa a pugni e calci"La donna, oggi 53enne, ha raccontato in un'intervista a Paris Match che un sacerdote anziano di Notre-Dame de Bétharram la picchiò davanti ai suoi coetanei durante un campo estivo negli anni '80, quando aveva 14 anni. "L'abate Lartiguet mi teneva d'occhio: 'Tu, Bayrou, insolente come tuo padre!'. E un giorno mi afferrò per i capelli, mi trascinò a terra e mi prese a pugni e calci su tutto il corpo, soprattutto allo stomaco", ha raccontato Perlant, "pesava circa 120 chili. Per dirla senza mezzi termini, mi sono fatta la pipì addosso e sono rimasta lì tutta la notte, bagnata nel mio sacco a pelo".

