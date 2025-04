Francia 15enne J P accoltella 4 studenti in un liceo a Nantes una ragazza morta e 3 feriti fermato dalla polizia chiede di sparargli – VIDEO

Aveva scritto e un manifesto, "Azione Immunitaria" contro il sistema globale, elencando una serie di attacchi Un ragazzo di soli 15 anni, identificato con le iniziali J.P., ha compiuto un violento attacco all'inter

Scrive msn.com: Choc in Francia, studente 15enne accoltella i compagni: un morto e tre feriti (uno è grave) - Uno studente di un liceo di Nantes ha ucciso una compagna di scuola e ne ha feriti tre, di cui uno in modo grave, con un’arma da taglio . Lo riferiscono ...

Come scrive tecnicadellascuola.it: Alunno 15enne uccide una compagna e ne ferisce altri tre: aveva appena mandato una strana mail alla scuola. Accade in Francia - Violenza e sangue in una scuola di Nantes, in Francia. Secondo quanto riportato dai principali media, come Il Corriere della Sera, uno studente di quindici anni ha accoltellato una compagna di scuola ...

Riporta orizzontescuola.it: Attacco con coltello in un liceo in Francia: un morto e tre feriti. Arrestato studente 15enne - Un 15enne è stato arrestato dopo aver accoltellato quattro compagni nel liceo Notre-Dame-de-Toutes-Aides, a Nantes, in Francia. Secondo le autorità, l’attacco è avvenuto durante la pausa pranzo, lasci ...