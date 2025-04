Francesco l’antipapa rimosso il capo della giustizia minorile Antonio Pappalardo

Francesco diffuse sui social all'indomani della sua morte. Il protagonista di questa vicenda è un dirigente del settore giustizia, il cui incarico non ha retto all'ondata di sdegno e polemiche. La decisione di rimuoverlo è arrivata nelle scorse ore da parte del Ministero della giustizia, dopo che le sue dichiarazioni erano diventate di dominio pubblico, scatenando forti reazioni politiche e istituzionali.Per giorni la voce del provvedimento ha circolato negli ambienti ministeriali e giudiziari, fino a trovare conferma ufficiale presso gli stessi dipendenti della giustizia minorile. L'inchiesta interna, avviata immediatamente dopo la diffusione dei contenuti, era stata definita necessaria a "tutelare il prestigio dell'amministrazione della giustizia".

Cosa riportano altre fonti

Rimosso il dirigente del Centro per la Giustizia Minorile dell’Emilia Romagna É stato rimosso dall’incarico di dirigente ‘ad interim’ del Centro per la Giustizia Minorile dell’Emilia-Romagna, Antonio Pappalardo, dopo le sue frasi contro Papa Francesco. Martedì scorso il capo del Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità, Antonio Sangermano, aveva disposto “una indagine conoscitiva circa le affermazioni ascritte al dirigente”, indagine che ha portato oggi alla sua rimozione. 🔗notizieaudaci.it

Il dirigente "ad interim" del centro per la giustizia minorile dell'Emilia-Romagna, Antonio Pappalardo, è stato rimosso dal suo incarico. Lo fa sapere il quotidiano Repubblica. Sul suo caso il ministero della giustizia aveva avviato un'indagine conoscitiva. Dopo la morte di papa Francesco... 🔗today.it

È stato rimosso dall’incarico di dirigente ad interim del Centro per la Giustizia Minorile dell’Emilia-Romagna e Marche (diramazione del ministero della Giustizia), Antonio Pappalardo, dopo le sue frasi shock contro Papa Francesco. Martedì scorso il capo del Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità, Antonio Sangermano, aveva disposto «un’indagine conoscitiva circa le affermazioni ascritte al dirigente». Indagine che ha portato oggi – giovedì 24 aprile – alla sua rimozione. 🔗open.online

'Francesco antipapa', rimosso un dirigente della Giustizia - E' stato rimosso dall'incarico di dirigente 'ad interim' del Centro per la Giustizia Minorile dell'Emilia-Romagna, Antonio Pappalardo, dopo le sue frasi contro Papa Francesco. 🔗ansa.it

'Francesco antipapa', rimosso dirigente Giustizia - E' stato rimosso dall'incarico di dirigente 'ad interim' del Centro per la Giustizia Minorile dell'Emilia-Romagna, Antonio Pappalardo, dopo le sue frasi contro Papa Francesco. (ANSA) ... 🔗msn.com

Antonio Pappalardo (dirigente della giustizia minorile) rimosso dopo le frasi su Bergoglio: «Era un antipapa che si è impossessato della Chiesa» - È stato rimosso dall'incarico di dirigente "ad interim" del Centro per la Giustizia Minorile dell'Emilia-Romagna, Antonio Pappalardo, dopo le sue frasi contro ... 🔗msn.com