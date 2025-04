Francesco è l’antipapa Pappalardo rimosso dall’incarico di dirigente del Centro per la giustizia minorile dell’Emilia Romagna

rimosso dall'incarico di dirigente ad interim del Centro per la giustizia minorile dell'Emilia-Romagna e Marche (diramazione del ministero della giustizia), Antonio Pappalardo, dopo le sue frasi shock contro Papa Francesco. Martedì scorso il capo del Dipartimento della giustizia minorile e di Comunità, Antonio Sangermano, aveva disposto «un'indagine conoscitiva circa le affermazioni ascritte al dirigente». Indagine che ha portato oggi – giovedì 24 aprile – alla sua rimozione. Sul suo canale Telegram "Logos e Libertas" – scriveva Repubblica, la prima testata ad accorgersi dell'accaduto – Pappalardo aveva reagito alla scomparsa di Bergoglio con queste parole: «Annunciata la morte di antipapa Francesco. Ora fondamentale un conclave pre 2013 per un vero Papa». Niente di nuovo o particolarmente grave, se si trattasse di un semplice hater dei social.

