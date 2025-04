Frana Ischia10 milioni di contributi per le imprese danneggiate

milioni di euro di contributi pubblici per le imprese che hanno subìto gravi danni economici in seguito all'alluvione del 26 novembre 2022 sull'isola d'Ischia. I ristori saranno destinati alle attività produttive che, a causa della Frana, hanno registrato la riduzione o la perdita totale del fatturato. A stabilirlo, un'ordinanza firmata dal commissario straordinario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, con la quale vengono definiti criteri, modalità e requisiti per l'assegnazione degli indennizzi previsti dall'art.1, comma 686, della legge di bilancio 2025 e trasferiti alla contabilità speciale del commissario.Nel provvedimento si prevede che i contributi siano destinati alle attività produttive che, a causa dell'evento catastrofico, abbiano subìto una riduzione del fatturato annuo pari ad almeno il 20% rispetto alla media del triennio precedente.

