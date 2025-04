Fra sogno triplete e paranoia flop L’ultimo miglio dell’Inter è da film

Laverita.info - Fra sogno triplete e paranoia flop. L’ultimo miglio dell’Inter è da film Leggi su Laverita.info La squadra di Inzaghi, di gran lunga la più forte del campionato, si è condannata a dover vincere su ogni fronte. Ma adesso che arrivano i match decisivi e la benzina scarseggia, cresce la paura di restare a secco.

Prima un Bayern Monaco che a San Siro finora a ha saputo solo vincere. Poi quel Bologna che tre anni fa – proprio di questi tempi – scuciva lo scudetto dalle maglie dell’Inter. Per consegnarlo oltretutto nelle mani dei cugini del Milan. Infine, a proposito di bestie nere (stagionali), il quinto derby di questo 2024/25. Incrocio che nella stagione corrente per più di una volta ci ha fatto andare ... 🔗ilprimatonazionale.it

Il ritorno dalla sosta per le nazionali darà l’avvio al rush finale della stagione. Alle porte della primavera, l’Inter arriva con tre fronti ancora aperti. A Inzaghi era accaduto due anni fa, ma in campionato l’obiettivo era quello minimo: chiudere tra le prime quattro per garantirsi la presenza nella successiva Champions. Stavolta i nerazzurri guardano tutti dall’alto in A, sono ai quarti di ... 🔗sport.quotidiano.net

di RedazioneInter, sogno Triplete ancora vivo, il CorSport rivela: «Il messaggio di Inzaghi alla squadra è stato…» L’analisi del quotidiano Cosi l’edizione odierna del Corriere dello Sport sulla situazione in casa Inter, impegnata oggi nel match contro l’Udinese. «Irrobustire il margine sugli avversari, permetterebbe ai nerazzurri di affrontare con un pizzico in più di leggerezza le sfide ... 🔗internews24.com

