Apple TV+ ha reso disponibile il Nuovo trailer italiano di Fountain of Youth – L’eterna giovinezza, il film diretto da Guy Ritchie.La mitica fonte della giovinezza si appresta a tornare al centro dell’attenzione degli appassionati di cinema con un film in arrivo su Apple TV+ a partire dal 23 maggio 2025. Come oramai noto, il nome dietro la macchina da presa è quello dell’eclettico regista Guy Ritchie, di recente impegnato nel prendersi i meriti del successo ottenuto dalla serie “MobLand“. In Fountain of Youth, due fratelli si mettono alla ricerca del mitico portale che da sempre spinge gli avventurieri verso l’immortalità.Il cast di spessore scelto da Ritchie è formato da nomi di rilievo queli John Krasinski, Natalie Portman, Eiza González, Domhnall Gleeson, Arian Moayed, Laz Alonso, Carmen Ejogo e Stanley Tucci. Universalmovies.it - Fountain of Youth | Nuovo trailer dal film Apple TV+ Leggi su Universalmovies.it TV+ ha reso disponibile ilitaliano diof– L’eterna giovinezza, ildiretto da Guy Ritchie.La mitica fonte della giovinezza si appresta a tornare al centro dell’attenzione degli appassionati di cinema con unin arrivo suTV+ a partire dal 23 maggio 2025. Come oramai noto, il nome dietro la macchina da presa è quello dell’eclettico regista Guy Ritchie, di recente impegnato nel prendersi i meriti del successo ottenuto dalla serie “MobLand“. Inof, due fratelli si mettono alla ricerca del mitico portale che da sempre spinge gli avventurieri verso l’immortalità.Il cast di spessore scelto da Ritchie è formato da nomi di rilievo queli John Krasinski, Natalie Portman, Eiza González, Domhnall Gleeson, Arian Moayed, Laz Alonso, Carmen Ejogo e Stanley Tucci.

