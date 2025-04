Anteprima24.it - FOTO/ “ArcerolMittal, dateci più tempo per restare in Irpinia”

Leggi su Anteprima24.it

di lettura: 3 minutiSono trascorsi 45 giorni dall’apertura della vertenza ArcelorMillal e l’non vuole arrendersi. Questo pomeriggio a San Mango sul Calore Consiglio comunale straordinario voluto dal sindaco Teodoro Boccuzzi alla presenza di parlamentari, consiglieri regionali e parti sociali.“Il primo incontro, quello del 9 aprile, ha confermato l’apertura del tavolo con la previsione di licenziamenti e una chiusura fissata al 31 luglio. Un segnale inequivocabile della gravità della situazione- ricorda il sindaco – Un secondo tavolo, previsto per il 29 aprile, è stato però rinviato, sollevando preoccupazioni tra gli operatori del settore. Il rinvio, infatti, non fa che amplificare l’incertezza, creando un ulteriore freno a un processo che, seppur difficile, appare inevitabile per evitare il collasso di un’area industriale che, per troppo, ha vissuto nell’isolamento.