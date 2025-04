Forza Italia i nomi Ancarani capolista

Forza Italia presenta la lista dei candidati che correranno per poter far parte del prossimo consiglio comunale. La testa della lista è formata dal capogruppo uscente Alberto Ancarani, 43 anni e libero professionista, che sarà il capolista, dalla candidata vicesindaco Eleonora Zanolli, 43 anni e libera professionista e dal segretario comunale Nicola Tritto, 62 anni, pensionato. Gli altri componenti sono: Ulisse Babini, 60 anni imprenditore agricolo, Giovanni Bottini Giovanni, 28 anni libero professionista, Gianpiero De Martinis, 45 anni libero professionista, Gioacchino Dell'Aquila, 38 anni ispettore di Polizia penitenziaria, Pamela Fenati, 43 anni impiegata, Paolo Guerra, 58 anni imprenditore, Agnese Iadevaia, 46 anni insegnante, Donatella Iseppi, 62 anni dirigente aziendale, Merlin Kodheli, 32 anni libera professionista, Matteo Manca, 34 anni insegnante e libero professionista, Katiuscia Maranini, 37 anni imprenditrice, Pietro Marozzi, 21 anni universitario, Roberta Mingozzi, 49 anni insegnante, Zina Moise Zina, 59 anni oss, Sigismondo Montanari, 79 anni pensionato, Giacomo Pasquale, 51 anni ispettore di Polizia penitenziaria, Loretta Pietropaolo, 50 anni imprenditrice, Lavinia Quarato, 42 anni assistente logistica, Edoardo Ricci, 20 anni universitario, Filippo Ridolfi, 48 anni informatore scientifico, Davide Toscano, 38 anni impiegato.

