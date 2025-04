Game-experience.it - Forza Horizon 5 approda a tutta velocità su PS5, ecco il trailer di lancio spettacolare

Leggi su Game-experience.it

5 sta per invadere anche l’universo PlayStation, portandola sua spettacolarità su PS5 con undiadrenalinico. Dopo aver conquistato milioni di giocatori su Xbox e PC, il celebre titolo di guida open world firmato Playground Games si prepara a debuttare sulla console Sony il 29 aprile, con un’uscita anticipata fissata per il 25 aprile per chi acquista la Premium Edition sul PlayStation Store.L’arrivo del quinto capitolo di5 su PS5 rappresenta un momento storico, visto che la saga non era mai stata rilasciata su console PlayStation fino a questo momento. E lo fa nel migliore dei modi, offrendo un’esperienza di guida esaltante attraverso gli scenari vibranti e mozzafiato del Messico, con oltre 800 veicoli iconici da collezionare e personalizzare.