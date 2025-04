Fornio in festa 2025 tortellata di San Giovanni

Fornio è, da oltre 40 anni, la tortellata di San Giovanni, un occasione per stare insieme all'insegna dell'accoglienza, della familiarità e dell'amicizia, quella vera che si trova nel nostro paese e che si concretizza grazie all'operato del Circolo Folkloristico.

