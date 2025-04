Folla di fedeli a San Pietro 48 600 persone hanno reso omaggio a Papa Francesco In fila anche tutta la notte

persone hanno reso omaggio alla salma di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. Nella notte, dalle 24 alle 5:30, lo hanno salutato in 13 mila. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede Un lungo fiume di persone ha reso omaggio per tutta la notte a Papa Francesco. fedeli e laici allineati in una lunga e composta coda che si snoda lungo piazza San Pietro ed entra, attraverso la Porta Santa, in Basilica per passare davanti alla bara aperta di Bergoglio per pochi secondi, il tempo di un segno della croce. Ci vogliono circa 4 ore per poter entrare. Per agevolare il flusso regolare dei fedeli si è optato per l'apertura a oltranza, fino alle 5,30. Un'ora e mezza di chiusura, alle 7 nuova apertura. Ingenti le misure di sicurezza, tutti i varchi sono presi d'assalto.

