Folla a San Pietro verso i 100mila fedeli in coda anche tutta la notte Da lunedì chiusa la Cappella Sistina

fedeli. Il percorso del corteo sarà un altro momento che consentirà di rendere omaggio al Santo Padre". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza. "L'afflusso al feretro sta andando avanti in modo regolare, oggi 42mila e ieri circa 40mila - ha aggiunto il primo cittadino della Capitale - a breve supereremo i 100mila. I numeri sono molto significativi, ma l'afflusso è molto regolare. Agi.it - Folla a San Pietro, verso i 100mila fedeli in coda anche tutta la notte. Da lunedì chiusa la Cappella Sistina Leggi su Agi.it AGI - "C'è un lavoro straordinario con una grandissima collaborazione di tutte le istituzioni e gli organismi che stanno lavorando insieme. Un metodo Giubileo che si amplia e si rafforza. Quindi il lavoro è molto positivo, con l'impegno di tante persone. Ci saranno tutte le forze per garantire la sicurezza, più di 4mila volontari a supporto di tutti i cittadini e. Il percorso del corteo sarà un altro momento che consentirà di rendere omaggio al Santo Padre". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza. "L'afflusso al feretro sta andando avanti in modo regolare, oggi 42mila e ieri circa 40mila - ha aggiunto il primo cittadino della Capitale - a breve supereremo i. I numeri sono molto significativi, ma l'afflusso è molto regolare.

