Flop Taremi l’Inter ha già una exit strategy che intreccio con Osimhen

Taremi non ha convinto e l’Inter prepara l’addio, in un intreccio che coinvolge anche. Victor Osimhen!Flop Taremi, l’Inter ha già una exit strategy: che intreccio con Osimhen (Foto: Ansa) – serieanews.comBradipo. Questa è la parola che sta rimbalzando sui social e che può diventare un vero incubo per Mehdi Taremi. Già, perché non c’è metafora più immaginifica per descrivere ciò che in questo momento i tifosi dell’Inter provano nei confronti del bomber iraniano, che ormai sta diventando il capro espiatorio di tutto ciò che va male in casa nerazzurra.Durante quel 3-0 che ha acceso San Siro. solo per i tifosi rossoneri, l’iraniano era lì, impassibile, spettatore non pagante – come lo hanno definito con sarcasmo sui social – mentre attorno a lui la squadra franava. Serieanews.com - Flop Taremi, l’Inter ha già una exit strategy: che intreccio con Osimhen Leggi su Serieanews.com Dallo stadio alle invettive, il passo è stato breve.non ha convinto eprepara l’addio, in unche coinvolge anche. Victorha già una: checon(Foto: Ansa) – serieanews.comBradipo. Questa è la parola che sta rimbalzando sui social e che può diventare un vero incubo per Mehdi. Già, perché non c’è metafora più immaginifica per descrivere ciò che in questo momento i tifosi delprovano nei confronti del bomber iraniano, che ormai sta diventando il capro espiatorio di tutto ciò che va male in casa nerazzurra.Durante quel 3-0 che ha acceso San Siro. solo per i tifosi rossoneri, l’iraniano era lì, impassibile, spettatore non pagante – come lo hanno definito con sarcasmo sui social – mentre attorno a lui la squadra franava.

Ne parlano su altre fonti

di RedazioneIran Emirati Arabi 2-0, flop Taremi anche in Nazionale! 90 minuti in panchina per l’attaccante dell’Inter nel match di qualificazione ai mondiali Vince l’Iran del ct Amir Ghalenoei, che nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, batte 2-0 gli Emirati Arabi Uniti. Bastano i gol di Azmoun, ex Roma e Mohebi a regalare i tre punti agli iraniani. Nota dolente per Mehdi Taremi, che dopo una clamorosa esclusione dal primo minuto, non è stato inserito per tutto il corso ... 🔗internews24.com

Capitolazione netta dell’Inter, che perde 3-0 contro il Milan nel match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Il Corriere dello Sport ha stilato le pagelle di Inter-Milan, bocciando la prestazione di Mehdi Taremi e di un altro. Ma spunta pure un 7. FLOP – Finisce nel peggiore dei modi l’avventura in Coppa Italia dell’Inter, che perde il terzo derby su cinque in stagione capitolando 3-0 sotto i colpi di un Milan molto cinico. 🔗inter-news.it

Inter-Bayern Monaco con calcio d`inizio alle 21 al Giuseppe Meazza in San Siro è gara valevole per il ritorno dei quarti di finale della Champions... 🔗calciomercato.com

Nuovo flop e subito addio: “L’Inter lo ha bocciato da tempo”; Taremi-Inter, è già capolinea? Da riserva di lusso a flop in pochi mesi; Inter, Taremi e Asllani flop: a fine stagione possibile addio; Inter, Taremi e Asllani flop: a fine stagione possibile addio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Taremi-Inter, è già capolinea? Da riserva di lusso a flop in pochi mesi - Arrivato all'Inter per non far rimpiangere i titolari, Taremi ha progressivamente perso posizioni nelle gerarchie, in una stagione da incubo. 🔗derbyderbyderby.it

Inter, Taremi e Asllani flop: a fine stagione possibile addio - Entrambi hanno fallito nella sfida con il Milan. Difficile che vengano confermati anche per la prossima stagione. 🔗msn.com

Taremi bocciato e Lautaro flop: «L’iraniano disastroso contro il Milan, il Toro…» - Taremi ancora deludente contro il Milan, bocciato anche Lautaro Martinez: a Inzaghi sono mancati anche gli attaccanti Il Corriere dello sport ha analizzato alcune prove offensive dei calciatori dell’I ... 🔗informazione.it