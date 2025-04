Flavio Cobolli sfida Rune senza paura c’è un precedente epico da provare a vendicare

Flavio Cobolli tornerà in campo per disputare il secondo turno del tabellone di singolare del Mutua Madrid Open 2025 di tennis, nel quale il tennista italiano affronterà il danese Holger Rune, numero 8 del seeding.Il match del torneo di categoria ATP Masters 1000, in corso sulla terra battuta outdoor in altura della capitale spagnola si giocherà sull’Arantxa Sanchez Stadium: l’unico precedente, andato in scena nel secondo turno del Roland Garros 2024, vide Cobolli soccombere al quinto set.La sfida andata in scena lo scorso anno a Parigi si concluse dopo quasi quattro ore di battaglia: il danese conquistò i primi due parziali per 6-4 e per 6-3, ma poi l’azzurro pareggiò i conti, conquistando i due set successivi in entrambi i casi per 6-3. Il quinto set si risolse al super tiebreak e Rune si impose per 10-7. Oasport.it - Flavio Cobolli sfida Rune senza paura: c’è un precedente epico da provare a vendicare Leggi su Oasport.it Domani l’azzurrotornerà in campo per disputare il secondo turno del tabellone di singolare del Mutua Madrid Open 2025 di tennis, nel quale il tennista italiano affronterà il danese Holger, numero 8 del seeding.Il match del torneo di categoria ATP Masters 1000, in corso sulla terra battuta outdoor in altura della capitale spagnola si giocherà sull’Arantxa Sanchez Stadium: l’unico, andato in scena nel secondo turno del Roland Garros 2024, videsoccombere al quinto set.Laandata in scena lo scorso anno a Parigi si concluse dopo quasi quattro ore di battaglia: il danese conquistò i primi due parziali per 6-4 e per 6-3, ma poi l’azzurro pareggiò i conti, conquistando i due set successivi in entrambi i casi per 6-3. Il quinto set si risolse al super tiebreak esi impose per 10-7.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Flavio Cobolli dà seguito alla propria avventura nell’ATP250 di Bucarest. Sulla terra rumena, il classe 2002 del Bel Paese ha sconfitto l’austriaco Filip Misolic 7-6 (5) 6-4 ed ha avuto accesso al penultimo atto dell’evento di questa settimana. Dopo aver subìto una serie di otto ko consecutivi nel massimo circuito internazionale, il romano sta cercando di ritrovare il proprio miglior tennis. Sulla sua strada, in semifinale, ci sarà il vincente del confronto tra lo spagnolo Pedro Martinez e il ... 🔗oasport.it

(Adnkronos) – Flavio Cobolli subito fuori dall'Atp di Acapulco. L'azzurro, n. 39 del mondo, è uscito di scena di misura contro lo statunitense Ben Shelton, n. 14, con un doppio 7-6 in poco più di due ore di gioco. —[email protected] (Web Info) L'articolo Atp Acapulco, Flavio Cobolli subito fuori proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. 🔗.com

Flavio Cobolli si è qualificato per i sedicesimi del Rolex Monte-Carlo Masters 2025 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso di svolgimento sulla terra battuta outdoor a Montecarlo, nel Principato di Monaco. Con la vittoria odierna l’azzurro ha incamerato 50 punti utili per il ranking ATP: Cobolli ieri era 36° a quota 1500, e con la qualificazione al secondo turno è salito a quota 1520, portandosi in 35ma posizione, dato che deve rinunciare ai 30 punti dell’ATP Masters 1000 di ... 🔗oasport.it

Flavio Cobolli incanta Madrid: battuto Marozsan in due set, ora sfida Rune; Madrid, il programma di venerdì 25 aprile: Cobolli sfida Rune, in campo anche Paolini e Cinà; Atp Madrid - Flavio Cobolli doma Maroszan e si conquista la sfida con Holger Rune; Tennis Tracker: Rune si ritira, Sonego subito out a Montecarlo, ok Cobolli, Berrettini sfida Zverev. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cobolli-Rune, ATP Madrid 2025: programma, orario, ordine di gioco, tv - Nel secondo turno del tabellone di singolare del Mutua Madrid Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, in corso sulla terra battuta ... 🔗oasport.it

ATP Masters 1000 Madrid 2025, Flavio Cobolli- Rune: dove vedere il match in tv e streaming - Flavio Cobolli sfida al secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Madrid Rune, andiamo a scoprire dov'è possibile vedere il match in tv e streaming. 🔗tag24.it

ATP Madrid, Cobolli all’esame Rune al secondo turno: su Unibet l’azzurro vincente nel testa a testa a 3.15 - ATP Madrid, Cobolli all'esame Rune al secondo turno: su Unibet l'azzurro, numero 36 del ranking, si gioca vincente nel testa a testa a 3.15. 🔗agimeg.it