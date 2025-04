Firenze in cattedrale la Messa per il Papa L’arcivescovo Ci infonde consolazione e speranza

Firenze, 24 aprile 2025 - Siamo già in un’altra dimensione, quella in cui “la preghiera per i defunti può non solo aiutarli, ma rendere anche efficace la loro intercessione in nostro favore”. Nella Messa in suffragio per Papa Francesco nella cattedrale di Santa Maria del Fiore, alla presenza di molti fedeli, L’arcivescovo Gherardo Gambelli, che da Bergoglio è stato ordinato, insiste sul tema della misericordia di Dio che perdona tutto, rimprendendo alcune parole del Papa sulla confessione e sulla missione così come disegnata dall’esortazione apostolica ‘Evangelii Gaudium’, per cui il testimone si distingue da colui che fa proselitismo perché è capace di rendere ragione della speranza che è in lui con dolcezza e rispetto, con il tratto della gentilezza.Per Papa Francesco la gentilezza è "una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, dall’ansietà che non ci lascia pensare agli altri, dall’urgenza distratta che ignora che anche gli altri hanno diritto a essere felici. Lanazione.it - Firenze, in cattedrale la Messa per il Papa. L’arcivescovo: “Ci infonde consolazione e speranza” Leggi su Lanazione.it , 24 aprile 2025 - Siamo già in un’altra dimensione, quella in cui “la preghiera per i defunti può non solo aiutarli, ma rendere anche efficace la loro intercessione in nostro favore”. Nellain suffragio perFrancesco nelladi Santa Maria del Fiore, alla presenza di molti fedeli,Gherardo Gambelli, che da Bergoglio è stato ordinato, insiste sul tema della misericordia di Dio che perdona tutto, rimprendendo alcune parole delsulla confessione e sulla missione così come disegnata dall’esortazione apostolica ‘Evangelii Gaudium’, per cui il testimone si distingue da colui che fa proselitismo perché è capace di rendere ragione dellache è in lui con dolcezza e rispetto, con il tratto della gentilezza.PerFrancesco la gentilezza è "una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, dall’ansietà che non ci lascia pensare agli altri, dall’urgenza distratta che ignora che anche gli altri hanno diritto a essere felici.

