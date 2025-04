Firenze ansia cronica per rumori notturni di tacchi e oggetti caduti inquilina condannata a risarcire 10mila € alla vicina di casa del piano inferiore

inquilina "recidiva" aveva ovviato al problema installando 17 tappeti, ma le misure non sono state ritenute sufficienti Una donna di Sesto Fiorentino (Firenze) ha fatto causa all'inquilina del piano superiore per il continuo rumore di tacchi e di oggetti Ilgiornaleditalia.it - Firenze, "ansia cronica" per rumori notturni di tacchi e oggetti caduti, inquilina condannata a risarcire 10mila € alla vicina di casa del piano inferiore Leggi su Ilgiornaleditalia.it Il diverbio risale al lontano 2018, l'"recidiva" aveva ovviato al problema instndo 17 tappeti, ma le misure non sono state ritenute sufficienti Una donna di Sesto Fiorentino () ha fatto causa all'delsuperiore per il continuo rumore die di

Riporta tg24.sky.it: Firenze, rumore di tacchi dal piano di sopra: risarcimento di 10mila euro per la vicina - Leggi su Sky TG24 l'articolo Firenze, rumore di tacchi dal piano di sopra: risarcimento di 10mila euro per la vicina ...

Si legge su notizie.it: Firenze, donna cammina in tacchi alti in appartamentu: casu legale apre - Tacchi troppo rumorosi in un appartamento a Firenze: il disagio quotidiano si conclude in aula con la decisione del giudice.

Da notizie.it: Firenze, donna cammina con i tacchi in appartamento: si apre un caso legale - Tacchi troppo rumorosi in un appartamento a Firenze: il disagio quotidiano si conclude in aula con la decisione del giudice.