Fipili: inaugurata corsia d'emergenza fra Firenze e Scandicci. Giani: "Nascerà Toscana Strade Spa, con pedaggio per i Tir"

Risanamento acustico e ampliamento della carreggiata con corsia di emergenza per una Fi-Pi-Li più larga, per scongiurare rallentamenti in caso di incidenti. E' l'obiettivo che il governo della Regione porta avanti e che sarà ancora più concreto con la costituzione di Toscana Strade Spa. Stamani, 24 aprile 2025, il primo passo decisivo: una corsia di emergenza larga 3,50 metri e lunga 1 chilometro e 250 metri fra Firenze e Scandicci. E una barriera anti rumore con asfalto speciale sempre sullo stesso tratto, alta fino a 3,5 metri