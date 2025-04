Fiorentina Kean forse assente contro l’Empoli Non è sicuro il rientro in tempo da Parigi

Potrebbe giocare ancora senza Kean, la Fiorentina, domenica 27 aprile 2025, contro l'Empoli. Dopo aver lasciato la squadra prima della partita di Cagliari per motivi familiari (a fine gara il compagno di squadra Mandragora ha parlato di grave lutto), l'attaccante della Fiorentina è volato a Parigi dove vive una parte della famiglia.

