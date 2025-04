Calcionews24.com - Finisce la storia tra Jamie Vardy e il Leicester: «La mia seconda casa. Per il futuro voglio continuare a segnare»

Leggi su Calcionews24.com

Trae ilè addio. L’attaccante saluta: «La mia. Per il» Dopo 198 gol realizzati in 496 presenze con la maglia delin 13 anni,saluta le Foxes, con un titolo in Premier League nel 2016 e una FA Cup nel 2021 .