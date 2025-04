Trevisotoday.it - Filma gli abusi sui nipoti e li mette online, 84enne finisce ai domicilari

Leggi su Trevisotoday.it

Insospettabile tanto che nel quartiere della città in cui vive, scosso profondamente dalla notizia, era molto noto per le sue attività di volontariato sociale. Ma questo, che apparentemente sembrava un nonno come tanti altri, avrebbe nascosto un segreto. L'uomo è stato infatti arrestato.