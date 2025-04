Festival dell8217Oriente a Roma dal 25 al 27 aprile programma spettacoli orari e costo del biglietto

aprile 2025 è in programma il Festival dell'Oriente alla Nuova Fiera di Roma. Il programma con gli spettacoli, gli stand enogastronomici e gli allestimenti. Ecco dove e come acquistare i biglietti. Leggi su Fanpage.it Dal 25 al 272025 è inildell'Oriente alla Nuova Fiera di. Ilcon gli, gli stand enogastronomici e gli allestimenti. Ecco dove e come acquistare i biglietti.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Scrive roma.corriere.it: Roma, 25 aprile in festa con concerti e dj set: «Ora e sempre», omaggio alla Liberazione tra musica e impegno civile - Venerdì, dalle 15, appuntamento all'Angelo Mai con live, letture e laboratori per bambini. In lineup, tra gli altri: Francesco Forni con i Revenders, Meg, Frenetik & Orange. In consolle Alejandra Arzo ...

Come scrive fanpage.it: Cosa fare il 25 aprile a Roma: eventi e musei aperti per la Festa della Liberazione - Nell'80esimo anniversario della Liberazione dall'Italia dall'occupazione nazista e dalla dittatura fascista, Roma si prepara con una serie di eventi e ...

Segnala tg24.sky.it: Festa della Liberazione, cosa fare a Roma: eventi da non perdere - Le celebrazioni per l'80esimo anniversario della Liberazione si terranno - "con sobrietà", chiede il governo - nonostante il lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Dalle 9,30 a Roma partirà i ...