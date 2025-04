Lanazione.it - Festa della Liberazione. Cittadini e associazioni sentinelle della Memoria

PRATO Spesso ci sfuggono e ci passano frettolosamente davanti agli occhi, magari mentre camminiamo o guidiamo. Date e nomi scolpiti su pietra e cemento che spostano le lancetteStoria all’indietro. A ottant’anni fa – domani l’anniversario– ma anche più lontano, scavando nelle feriteGrande Guerra. A Prato la fotografiastorica è fatta di cippi, pietre d’inciampo, targhe, lapidi: una cinquantina di monumenti mappati dal Comune (l’elenco, in fase di aggiornamento, sarà pubblicato sul sito) che d’ora in poi potranno essere ‘adottati’ dae scuole per preservare e tenere viva lagrazie a un protocollo d’intesa su cui la giunta comunale ha deliberato la settimana scorsa. Un impegno civico di ‘presa in cura’ che passa dalla protezione e manutenzione di questi beni comuni.