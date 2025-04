Ilrestodelcarlino.it - ‘Ferrara Blue Walking’, camminata contro il diabete

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il 25 aprile ecco laper contrastare gli effetti del. Si tratta dell’iniziativa in programma domani alle 9.45 al parco Urbano Giorgio Bassani. Si tratta della prima edizione dellabenefica organizzata dall’AssociazioneFerrara Odv che si avvale del patrocinio del Comune, con la collaborazione della Polisportiva Quadrilatero e con il contributo di Avis, Bamat e Kafè Bacchelli. "Sarà una giornata di salute, solidarietà e aggregazione – spiega l’assessore Cristina Coletti –. La promozione dei corretti stili di vita è una priorità che come amministrazione ci porta ad accogliere con grande entusiasmo iniziative di questo genere, che rappresentano una modalità concreta di diffondere nella popolazione la cultura della prevenzione. L’attività fisica fa bene, soprattutto in presenza di patologie croniche come ilche possono essere contrastate nei loro effetti anche attraverso unaal giorno.