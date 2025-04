Ferite ai polsi incompatibili con la caduta svolta sul caso David Rossi

David Rossi ndr) ed è emerso subito qualcosa di interessante: la perizia verrà conclusa nelle pRossime settimane ma il dottor Manghi ha già anticipato che le Ferite sul polso sono al 99% incompatibili con una caduta, con una ferita a stampo della cassa sul polso anche da quell'altezza". E' quanto afferma all'Adnkronos Gianluca Vinci, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, l'ex capo della Comunicazione di Mps precipitato dal palazzo della banca il 6 marzo 2013. I collaboratori della Commissione incaricati, il tenente colonnello Adolfo Gregori del Ris dei carabinieri e Robbi Manghi, medico legale, depositeranno a breve una relazione sulle operazioni svolte e sui risultati ottenuti.

