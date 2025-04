Ferisce la moglie a martellate poi si uccide lanciandosi dal balcone a Torre Annunziata

lanciandosi dal balcone al 5° piano dopo aver verosimilmente ferito a martellate la moglie di 78 anni, ora ricoverata in ospedale. Leggi su Fanpage.it Un 91enne si è tolto la vitadalal 5° piano dopo aver verosimilmente ferito aladi 78 anni, ora ricoverata in ospedale.

Un pensionato di 91 anni si è tolto la vita dopo avere tentato di assassinare la moglie a martellate: è successo a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Secondo le prime... 🔗leggo.it

