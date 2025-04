Femminicidio Sara Campanella le parole dell’assassino 8220Quel giorno ero fuori di testa8221

parole dal carcere di Stefano Argentino, accusato dell’omicidio di Sara Campanella. "Non so come tutto questo sia potuto succedere, non mi so dare una spiegazione: quel giorno ero fuori di testa". Leggi su Fanpage.it Ledal carcere di Stefano Argentino, accusato dell’omicidio di. "Non so come tutto questo sia potuto succedere, non mi so dare una spiegazione: quelerodi testa".

A pochi giorni dal tragico episodio che ha sconvolto Messina, la madre di Stefano Argentino, il 27enne accusato dell’omicidio di Sara Campanella, rompe il silenzio con parole colme di dolore. L’aggressione, avvenuta lunedì vicino all’università, ha lasciato sgomente due comunità. “Stefano non ha mai dato segni di cattiveria”, racconta la donna, visibilmente provata. 🔗thesocialpost.it

Ha seguito Sara Campanella in strada e poi, arrivati nelle vicinanze di un distributore di benzina l’ha accoltellata alla gola e alla scapola, lasciandola lì e dandosi alla fuga. Così, secondo la prima ricostruzione, Stefano Argentino, 27enne di Noto, in provincia di Siracusa, avrebbe ucciso la 22enne ieri pomeriggio a Messina. Il 27enne era compagno di corso della giovane studentessa, iscritta ... 🔗lapresse.it

Il ragazzo fermato per il femminicidio di Sara Campanella dai Carabinieri di Messina si chiama Stefano Argentino, 27enne di Noto (SR), studente nella stessa facoltà della ragazza. Il giovane è stato rintracciato in un'abitazione del suo paese. Gli investigatori riferiscono che il ragazzo fosse invaghito della 22enne ma che non fosse corrisposto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

