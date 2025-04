FdI attacca Erba troppo alta lungo le strade

Erba troppo alta lungo le strade imolesi. Lo denuncia Fratelli d'Italia. "Anche in questa primavera, estremamente piovosa, si affaccia il solito problema, anzi è aumentato – protestano Marta Evangelisti e Simone Carapia, rispettivamente capogruppo dei meloniani in Regione e al Circondario –. È sotto gli occhi di tutti una crescita abnorme dell'Erba a fianco dei tracciati stradali in particolare le provinciali, che invade, quasi dando l'idea di un restringimento, i bordi delle strade. Erba che ha raggiunto altezze inusuali creando condizioni di ostacolo alla visibilità nelle aree delle intersezioni a raso, con l'incremento dei fattori a rischio".Secondo quanto ricostruito dai due esponenti di opposizione, "una volta lo sfalcio avveniva con regolarità e la rasatura dell'Erba garantiva visuali adeguate.

