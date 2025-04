Game-experience.it - FBC: Firebreak, Remedy ha annunciato la data di uscita e la Deluxe Edition del gioco

Durante una diretta tenutasi il 24 aprile,Entertainment haufficialmente ladidi FBC:, sparatutto cooperativo in prima persona per tre giocatori. Il lancio è fissato per il 17 giugno 2025 su PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con disponibilità immediata anche nei cataloghi Xbox Game Pass e PlayStation Plus dal primo giorno.Il titolo, ambientato nei meandri del Federal Bureau of Control, ci cala nei panni di membri di, un’unità d’élite chiamata ad affrontare fenomeni paranormali e creature ultraterrene in un quartier generale ormai sull’orlo del collasso. Tra combattimenti frenetici, distorsioni della realtà e missioni cooperative, i giocatori dovranno ristabilire l’ordine laddove il caos regna sovrano.Durante la presentazione, il game director Mike Kayatta e il community manager Julius Fondem hanno mostrato in anteprima due missioni: “Paper Chase”, dove i famigerati Sticky Notes si ribellano, e “Hotfix”, dando un assaggio del gameplay d’azione e dell’umorismo surreale tipico di