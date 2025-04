FATAL FURY City of the Wolves è ora disponibile ecco il Global CotW tournament con un montepremi di $2500000

FATAL FURY: City of the Wolves segna il ritorno trionfale della saga SNK che ha fatto la storia del genere. Il nuovo titolo è disponibile da oggi su PS5, PS4, Xbox Series XS, Steam ed Epic Games Store, ed è già al centro dell’attenzione mondiale non solo per la qualità del gameplay, ma anche per l’enorme torneo Globale appena annunciato.Come abbiamo evidenziato nella nostra recensione, il gioco si distingue per un’estetica potente, un innovativo REV System che rivoluziona gli scontri fin dal primo round e una doppia modalità di controllo: Arcade Style per i puristi, Smart Style per chi cerca accessibilità e spettacolo. I combattimenti si svolgono anche su due corsie, rievocando le meccaniche storiche della serie, e il roster di 22 personaggi (più 5 in arrivo con il Season Pass) include volti noti e sorprese internazionali come Cristiano Ronaldo e DJ Salvatore Ganacci. Game-experience.it - FATAL FURY: City of the Wolves è ora disponibile, ecco il Global CotW tournament con un montepremi di $2,500,000 Leggi su Game-experience.it La leggendaria saga di picchiaduro è tornata. Dopo oltre due decenni di attesa,of thesegna il ritorno trionfale della saga SNK che ha fatto la storia del genere. Il nuovo titolo èda oggi su PS5, PS4, Xbox Series XS, Steam ed Epic Games Store, ed è già al centro dell’attenzione mondiale non solo per la qualità del gameplay, ma anche per l’enorme torneoe appena annunciato.Come abbiamo evidenziato nella nostra recensione, il gioco si distingue per un’estetica potente, un innovativo REV System che rivoluziona gli scontri fin dal primo round e una doppia modalità di controllo: Arcade Style per i puristi, Smart Style per chi cerca accessibilità e spettacolo. I combattimenti si svolgono anche su due corsie, rievocando le meccaniche storiche della serie, e il roster di 22 personaggi (più 5 in arrivo con il Season Pass) include volti noti e sorprese internazionali come Cristiano Ronaldo e DJ Salvatore Ganacci.

