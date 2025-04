Fatal Fury City of the Wolves Come sbloccare motivi alternativi per i personaggi

Fatal Fury: City of the Wolves riporta la storica saga dei picchiaduro sul palcoscenico, introducendo nuove meccaniche e una delle opzioni più creative mai viste: la modalità Color Edit. Questa guida ti aiuta a capire Come sfruttarla al massimo, personalizzare i tuoi personaggi e sbloccare tutti i motivi decorativi disponibili.

Cos'è la modalità Color Edit

La Color Edit ti permette di cambiare in dettaglio i colori di capelli, vestiti e accessori di ogni combattente, applicando anche motivi decorativi esclusivi su parti specifiche dell'abbigliamento. All'avvio hai già 40 motivi decorativi, ciascuno con molteplici palette di colori, ma puoi arrivare a un totale di 72 motivi sbloccando i 32 extra tramite la modalità single player.

Come sbloccare nuovi motivi decorativi

I motivi aggiuntivi si ottengono nella modalità Episodes of South Town, la campagna in singolo che approfondisce la storia dei lottatori.

FATAL FURY CITY OF THE WOLVES Recensione: Il ritorno del celebre picchiaduro

FATAL FURY: CITY OF THE WOLVES rappresenta una rinascita audace per uno dei franchise più importanti della storia dei picchiaduro, un ritorno che non si limita a cavalcare la nostalgia ma che costruisce un’esperienza profondamente nuova su basi solide e storiche.

FATAL FURY: CITY OF THE WOLVES rappresenta una rinascita audace per uno dei franchise più importanti della storia dei picchiaduro, un ritorno che non si limita a cavalcare la nostalgia ma che costruisce un'esperienza profondamente nuova su basi solide e storiche.

Ci sono voluti vent’anni di attesa prima di rivedere SNK all’opera con un nuovo picchiaduro e alla fine eccoci qua, alle prese con la recensione dell’incredibile Fatal Fury City of the Wolves.

Ci sono voluti vent'anni di attesa prima di rivedere SNK all'opera con un nuovo picchiaduro e alla fine eccoci qua, alle prese con la recensione dell'incredibile Fatal Fury City of the Wolves.

SNK ha appena pubblicato un’imperdibile chicca per tutti gli appassionati di picchiaduro e musica elettronica: il video musicale ufficiale di FATAL FURY: City of the Wolves, realizzato in collaborazione tra Salvatore Ganacci, noto DJ e producer internazionale (nonché personaggio giocabile nel ...

