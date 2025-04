Far East Film Festival 2025 al via quali sono i due film d apertura e i dettagli del programma

Toccherà alla comedy cinese Green Wave e all’horror sudcoreano Dark Nuns il compito di aprire ufficialmente, giovedì 24 aprile, la 27ª edizione del Far East Film Festival.

L'attrice, sceneggiatrice e regista taiwanese sarà ospite del festival che si svolgerà a Udine dal 24 aprile al 2 maggio prossimi È stato presentato oggi, al Visionario di Udine e in diretta streaming, il Far East Film Festival 27, attesissimo in città dal 24 aprile al 2 maggio.

L’elenco di tutti i film che potrete vedere durante il Far East Film Festival a Udine CHINA [10]Clash, JIANG Jiachen, football in China: sports dramedy, China 2024, Italian PremiereDecoded, CHEN Sicheng, battle of wits: Cold-War grandiose drama, China 2024, European Festival PremiereDeep in ...

