Fabio Fazio Papa Francesco ha tolto tutti i ma ai miei dubbi sulla fede La storica intervista in tv VIDEO

Papa Francesco è stato un dono , ha tolto tutti i ma ai miei dubbi sulla fede »: questo il ricordo di Fabio Fazio in un’intervista a La Stampa . «Avverto di lui una mancanza forte : Francesco è stato per il mondo intero una persona speciale », ha affermato il presentatore tv , «a me è capitata questa incredibile avventura di conoscerlo e di avere il privilegio della sua stima. Feedpress.me - Fabio Fazio: "Papa Francesco ha tolto tutti i 'ma' ai miei dubbi sulla fede". La storica intervista in tv - VIDEO Leggi su Feedpress.me « Incontrareè stato un dono , hai ma ai»: questo il ricordo diin un’a La Stampa . «Avverto di lui una mancanza forte :è stato per il mondo intero una persona speciale », ha affermato il presentatore tv , «a me è capitata questa incredibile avventura di conoscerlo e di avere il privilegio della sua stima.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il conduttore ha affidato ai social una riflessione sul 19 marzo: «I figli aiutano ad avere una visione relativa delle cose. Non potrei mai rinunciare a passare del tempo con loro, a guardarli» 🔗vanityfair.it

Fabio Fazio affida le sue prime parole dopo la morte di Papa Francesco all’agenzia di stampa Adnkronos. Il conduttore ligure […] Continua a leggere Papa Francesco, il dolore di Fabio Fazio: “Sono sconvolto e smarrito” su Perizona.it 🔗perizona.it

Papa Francesco è morto oggi, 21 aprile 2025, all’età di 88 anni. Il mondo intero si ferma, colpito da un dolore profondo. Tra i primi a ricordarlo pubblicamente, il conduttore Fabio Fazio, che ha più volte ospitato il Pontefice nella sua trasmissione Che tempo che fa, l’ultima volta il 19 gennaio scorso.Leggi anche: Dallo schiaffo alla fedele alle suore “bacchettone”: tutte le “stranezze” di Papa Francesco Le parole di Fazio: “Era il Papa di tutti” Fazio ha parlato con commozione ... 🔗thesocialpost.it

Perché Fazio ha potuto mandare in onda sul Nove anche le interviste al Papa trasmesse in Rai; Fazio: “Incontrare Papa Francesco è stato un dono. Ha tolto tutti i ma ai miei dubbi sulla fede”; “Siamo soli”: il dolore di Fabio Fazio per papa Francesco, l’ultima voce di speranza; Quando Papa Francesco parlo in tv dell'Inferno: «A Me piace pensare che sia un luogo vuoto». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

“Siamo soli”: il dolore di Fabio Fazio per Papa Francesco, l’ultima voce di speranza - Il noto conduttore Fabio Fazio affida ai social parole struggenti per la morte di Papa Francesco, che aveva scelto Che Tempo Che Fa per la sua ultima grande intervista televisiva. Un dialogo profondo ... 🔗famigliacristiana.it

Fazio Fazio: "Papa Francesco ha tolto tutti i 'ma' ai miei dubbi sulla fede". La storica intervista in tv - VIDEO - « Incontrare Papa Francesco è stato un dono , ha tolto tutti i ma ai miei dubbi sulla fede »: questo il ricordo di Fabio Fazio in un’intervista a La ... 🔗gazzettadelsud.it

Quando Papa Francesco disse: “La speranza non delude mai”, la reazione di Fabio Fazio alla sua morte - Papa Francesco ha rilasciato l’ultima intervista ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa lo scorso gennaio. Il Pontefice ha parlato della guerra tra Israele e Palestina, del Giubileo, dei migranti e ... 🔗fanpage.it