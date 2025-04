Ex ministro De Lorenzo riabilitato anche dal Parlamento riavrà il vitalizio

Lorenzo, 87 anni, ex ministro della Salute finito in carcere trent’anni fa con l’accusa di aver intascato una mazzetta di 7 miliardi di lire dalle aziende farmaceutiche in quello che è diventato un caso simbolo di Tangentopoli, riavrà il vitalizio parlamentare. L’ufficio di presidenza della Camera, presieduto da Lorenzo Fontana, ha infatti votato. Imolaoggi.it - Ex ministro De Lorenzo riabilitato anche dal Parlamento: riavrà il vitalizio Leggi su Imolaoggi.it Francesco De, 87 anni, exdella Salute finito in carcere trent’anni fa con l’accusa di aver intascato una mazzetta di 7 miliardi di lire dalle aziende farmaceutiche in quello che è diventato un caso simbolo di Tangentopoli,ilparlamentare. L’ufficio di presidenza della Camera, presieduto daFontana, ha infatti votato.

